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Quedó despejada la Autopista Valencia Puerto Cabello tras caída de un árbol. La información la suministró el Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca), a través de sus redes sociales en horas de la madrugada.

El Equipos de Operaciones Viales de Invialca en guardia nocturna llevaron a cabo acciones de mitigación de riesgo por árbol de gran magnitud. Caído en la autopista Valencia Puerto Cabello kilómetro 195, sentido Puerto Cabello.

Despejada Autopista Valencia Puerto Cabello tras caída de un árbol

Aproximadamente a las 10:30 pm de la noche de este miércoles, situación que ameritó el cierre de los canales medio y de seguridad. Siendo habilitado el canal rápido de la vía en el punto mencionado, durante el desarrollo de estas labores de saneamiento y reapertura del tramo afectado.

Se agradece a los conductores transitar a una velocidad moderada por esta importante arteria vial. Además de cumplir con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

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