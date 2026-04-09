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Despejada Autopista Valencia Puerto Cabello tras caída de un árbol

By Redacción Carabobo
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Despejada Autopista Valencia Puerto Cabello

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Quedó despejada la Autopista Valencia Puerto Cabello tras caída de un árbol. La información la suministró el Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca), a través de sus redes sociales en horas de la madrugada.

El Equipos de Operaciones Viales de Invialca en guardia nocturna llevaron a cabo acciones de mitigación de riesgo por árbol de gran magnitud. Caído en la autopista Valencia Puerto Cabello kilómetro 195, sentido Puerto Cabello.

Despejada Autopista Valencia Puerto Cabello
Fotos: Invialca.

Despejada Autopista Valencia Puerto Cabello tras caída de un árbol

Aproximadamente a las 10:30 pm de la noche de este miércoles, situación que ameritó el cierre de los canales medio y de seguridad. Siendo habilitado el canal rápido de la vía en el punto mencionado, durante el desarrollo de estas labores de saneamiento y reapertura del tramo afectado.

Se agradece a los conductores transitar a una velocidad moderada por esta importante arteria vial. Además de cumplir con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

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