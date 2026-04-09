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Misión Nevado Carabobo en abril 2026 estará hoy en esta zona

By Danny Valdiviezo
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La Misión Nevado Carabobo en abril 2026 estará hoy en el municipio Juan José Mora en el litoral carabobeño. La misión de las mascotas
Photo: Supermanada.

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Danny Valdiviezo
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La Misión Nevado Carabobo en abril 2026 estará hoy en el municipio Juan José Mora en el litoral carabobeño. La misión de las mascotas estará atendiendo con todo su personal. Entre ellos veterinarios y profesionales destacados y conocedores de los animales desde las 9:00 de la mañana.

En la Plaza El Zancudo comuna General Gabriel Guevara en el municipio Juan José Mora. Allí se estará realizando consultas, además de desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos. Como están a la orden sobre cualquier pregunta o inquietud que hay sobre los animales.

Misión Nevado Carabobo en abril 2026

Recuerda que el trabajo de la misión es completamente gratuita. Tener una mascota es una responsabilidad y la misma es parte de tu núcleo familiar. Seamos siempre responsables con ellos en su alimentación, salud y recreación.

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