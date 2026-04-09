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Las efemérides del 9 de abril, nos recuerdan que un día como hoy La Corte Suprema de Justicia invalida la elección de Marcos Pérez Jiménez como senador. Argumentando que Pérez Jiménez no se había inscrito en el Registro Electoral ni había votado en las mismas elecciones y además, lo inhabilita políticamente para ejercer cargos de elección popular, siendo el primer venezolano en ser objeto de esta medida (1969).

Un día como hoy nace Antonio Nariño (1765) Militar y político colombiano. Considerado uno de los precursores de la independencia de Colombia y de las provincias americanas del Imperio español. En 1793, Nariño tradujo y publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Se realiza la Convención de Ocaña, en Colombia (1828). Fue una asamblea convocada para reformar la Constitución de la Gran Colombia; con el objetivo de solucionar problemas internos, como las divisiones políticas y económicas.

Muere Tomás de Heres (1842) Militar y político venezolano.

Se termina la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense (1865). Fue un conflicto bélico entre 1861 y 1865 que dividió al país en dos: la Unión, compuesta por los estados del norte, y la Confederación, formada por los estados del sur.

Muere Fernando Gómez de Saa (1879) Militar venezolano.

Nace Magdalena Sánchez (1915) Cantante venezolana.

Un día como hoy nace Hugh Hefner (1926) | Editor de revistas y empresario estadounidense.

Efemérides de hoy 9 de abril

Muere Jorge Eliécer Gaitán (1948) Jurista, escritor y político colombiano.

Nace Juan Loyola (1952) |Poeta, escultor, pintor, fotógrafo y cineasta venezolano.

Se transmite el último episodio de Ultraman (1967). Es una serie de televisión de ciencia ficción de acción real japonesa, creada por Eiji Tsuburaya.

El Boeing 737 realiza su primer vuelo (1967). Es el avión de pasajeros turbofan con mayor número de unidades vendidas de la historia de la aviación y es el modelo más usado en los vuelos nacionales en Estados Unidos.

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