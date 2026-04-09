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Un hombre asesinó a su pareja en Falcón de 25 heridas de arma blanca. El femicidio ocurrió ayer 8 de abril de 2026 en horas de la mañana en el municipio Carirubana, en la calle Las Acacias del sector Santa Irene.

Solisbella del Valle Contreras Rodríguez de 39 años de edad murió tras los ataques de su pareja Argenis Jiménez alias Ken. El sujeto luego de quitarle la vida a su pareja, huyó de la vivienda, incluso destacan los vecinos que este tenía intenciones de irse del país.

El hecho ocurrió en la vía pública, luego del hecho, el hombre entró a la casa se cambió de ropa y huyó en su vehículo del lugar. La mujer fue llevada al hospital Dr. Rafael Calles Sierra donde falleció debido a las lesiones.

Hombre asesinó a su pareja en Falcón y huyó del lugar

Los familiares de la mujer asesinado hicieron un llamado a las autoridades para que den pronta captura al señalado del hecho. El hombre trabaja en una de las líneas internas del municipio y es buscado por los cuerpos de seguridad.

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El femicidio se une a los ocurridos en Barquisimeto estado Lara, donde un joven de 24 años asesinó a su esposa quien estaba en estado. Mientras que en el municipio Baruta en el estado Miranda, una mujer de 57 años fue asesinada por su pareja dentro de su casa.

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