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Ministerio de Salud venezolano emitió alerta por falsificación de este medicamento

By Danny Valdiviezo
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Ministerio de Salud venezolano emitió alerta

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Danny Valdiviezo
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El Ministerio de Salud venezolano emitió alerta por falsificación del medicamento IMFINZI. El anuncio lo hizo el ministerio mediante sus redes sociales la noche del miércoles 8 de abril de 2026.

Alerta Sanitaria N°ALSA-PE-2026_002. Lote Falsificado del Producto Farmacéutico IMFINZI (Durvalumab) 50mg/mL concentrado para solución para infusión. Indicó el ministerio la noche del miércoles.

Ministerio de Salud venezolano emitió alerta por falsificación de este medicamento

“El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en cumplimiento de sus atribuciones, alerta a la población en general. Sobre la comercialización ilícita en el territorio nacional de los lotes BBUA y BBYU del medicamento IMFINZI (Durvalumab) 50 mg/mL concentrado para solución para infusión, el cual no posee Regulación Sanitaria en Venezuela”, dijo MinSalud.

El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en coordinación con el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria; alertan a la población venezolana a no adquirir ni usar el producto señalado en esta Alerta Sanitaria.

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SourceMinisterio de Salud
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