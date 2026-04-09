Las nuevas tarifas de peajes en Carabobo en abril 2026 ya se dieron a conocer desde hoy. Las nuevas tarifas van desde los 180 bolívares a vehículos liviano en adelante.
Nuevas tarifas de peajes en Carabobo
Vehículos Livianos 180 bolívares
Microbuses 180 bolívares
Autobuses 220 bolívares
Carga liviano vehículos 1740 bolívares
Carga pesada dos ejes 1.980 bolívares
Carga pesada tres ejes 2.170 bolívares
Carga pesada cuatro ejes 2350 bolívares
Carga pesada 5 ejes, 2.760 bolívares
6 ejes o mas, 3.470 bolívares
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