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Las nuevas tarifas de peajes en Carabobo en abril 2026 ya se dieron a conocer desde hoy. Las nuevas tarifas van desde los 180 bolívares a vehículos liviano en adelante.

Nuevas tarifas de peajes en Carabobo

Vehículos Livianos 180 bolívares

Microbuses 180 bolívares

Autobuses 220 bolívares

Carga liviano vehículos 1740 bolívares

Carga pesada dos ejes 1.980 bolívares

Carga pesada tres ejes 2.170 bolívares

Carga pesada cuatro ejes 2350 bolívares

Carga pesada 5 ejes, 2.760 bolívares

6 ejes o mas, 3.470 bolívares

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