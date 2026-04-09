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El Bono Contra la Guerra Económica en abril 2026 ya tiene fechas probables pago, este comienza a pagarse a partir del 15 de cada mes. Estas bonificaciones tuvieron un aumento el mes pasado, hecho por el Gobierno Nacional.

Los trabajadores públicos son los primeros en cobrar esta bonificación, el cual estarían cobrando cerca de 71.250 bolívares. Recordemos que estos cobran 150 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Mientras que el personal jubilado de la administración pública, estaría cobrando un total de 60.800. Los jubilados cobraron el mes pasado un total de 128 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Con fecha probable de pago entre el 17 y 20 de abril

Bono Contra la Guerra Económica en abril 2026

Los pensionados cobrarían un monto superior a los 27550 bolívares, 58 dólares al cambio del dólar del Banco Central de Venezuela. Se desconoce si para el próximo mes de mayo estos montos podrían variar.

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Anoche la presidenta encargada informó al país que el 1º de mayo, Día del Trabajador se hará un aumento salarial responsable, el cual es esperado por todos los sectores del país. Hasta ahora se desconoce de cuanto sería el aumento.

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