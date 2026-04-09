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Un senderista falleció de un infarto en el Parque Nacional Henri Pittier en Maracay, estado Aragua. La tarde del pasado martes 7 de abril se reportó la muerte del caminante en los senderos del hotel Maracay, al norte de la ciudad jardín.

El fallecido respondía al nombre de Alex Francisco Romero de 62 años de edad. Este manifestó tener un fuerte dolor en el pecho, luego cayó en el sendero. Fue auxiliado primero por las personas, luego por los Bomberos Forestales y Personal de Guardaparques.

Los presentes iniciaron reanimación cardiopulmonar durante unos minutos pero este murió en el lugar. Romero vestía franela deportiva color fosforescente y short deportivo color beige, este era un constante senderista en el parque nacional.

Senderista falleció de un infarto en el Parque Nacional Henri Pittier

Recomiendan a los senderistas hacer ejercicios en horas tempranas de la mañana, si es posible en la madrugada. Ya que las altas temperaturas rondan los 37 grados en la mañana e igual en la tarde, con mucho calor.

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El cadáver del fallecido fue llevado a la sede de medicina y ciencias forenses de Caña de Azúcar. Se recomienda ir bien hidratado al lugar, como estar en buena forma física si vas a hacer el trayecto de los senderos del Hotel Maracay.

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