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La presidenta encargada Delcy Rodríguez habló de la reforma del mercado inmobiliario en Venezuela. Esto entre los anuncios dados la noche de ayer miércoles 8 de abril de 2026, donde indicó que el 1º de mayo se hará un ajuste salarial.

Resaltó sobre lo que será esta nueva reforma de legal de dicho mercado donde se espera colocar un total de 500 mil viviendas. Las cuales están congeladas debido al histórico fenómeno migratorio que ha registrado el país en la última década.

Reforma del mercado inmobiliario en Venezuela

«Yo pido que (estas viviendas) se pongan a disposición del mercado para que se les brinde la garantía del Estado venezolano. Para que esos inmuebles puedan estar a disposición de los jóvenes de nuestra patria, de quienes han formado una familia. Y no pueden comprar un inmueble, para que puedan tener acceso a un mercado inmobiliario adecuado», informó la mandataria interina.

Por su parte, se espera conocer quienes formarán parte de la reforma del mercado inmobiliario en la actualidad. Como también conocer cómo será el desarrollo del mismo en el país.

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