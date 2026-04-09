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Las lluvias en el país irán de sur a norte en 2026, el periodo lluvioso comenzó oficialmente en el 1º de abril. Así lo dio a conocer el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy José Zambrano.

Ya en varias zonas del sur del país han iniciado las mismas, esto en Bolívar como en Amazonas. Además de los estados andinos los cuales han tenido aguaceros desde el pasado mes de marzo en Venezuela.

El INAMEH indicó que las lluvias han ido de forma progresiva en además en territorios de la Guayana Esequiba. Estas irán subiendo hacia el norte del país, sobre todo a los estados costeros.

Lluvias en el país irán de esta manera en este año

Recordemos que Venezuela presenta lluvias a partir de mayo, las cuales irán subiendo progresivamente. Siendo los meses de julio a octubre donde se presenta con mayor fuerza el invierno.

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“Nosotros estamos en la región tropical y presentamos solamente dos periodos, un periodo seco que inició en noviembre y finaliza en marzo y progresivamente inicia el periodo lluvioso a partir del primero de abril con el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical”, comentó Reidy José Zambrano.

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