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Una discusión familiar en Guarenas estado Miranda terminó con un hombre fallecido. El hecho ocurrió la noche del miércoles 8 de abril de 2026. Alember José Leota Marrero de 29 años de edad perdió la vida.

Este entró en medio de una discusión de su hermana, Valentina Alejandra Navas Marrero de 18 años de edad. Quien estaba discutiendo con su pareja, identificado como Beykel Jesús Barboza Miranda de 19 años de edad.

Discusión familiar en Guarenas terminó con un hombre fallecido

Barboza tomó un cuchillo e hirió a Leota Marrero en el cuello. Este logró bajar del apartamento, los vecinos lo auxiliaron en la planta baja y lo llevan a un centro de salud. Pero este presentó una herida grave en el cuello.

Dicha herida era una lesión abierta de siete centímetros en el cuello. Leota murió en el centro de salud. Barboza había intentado huir del lugar luego de la agresión al hombre pero fue capturado.

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