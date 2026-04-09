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Magallanes prepara el cambio por Leandro Cedeño, quien pasaría a las filas turcas, solo falta este paso en la gerencia de Leones, como lo es el nombramiento del gerente deportivo. Desde que culminó el campeonato hay rumores del canje.

Incluso se dice que el mismo pudiera ser por dos jugadores, aunque repetimos son solo rumores. Indicó la cuenta El Emergente del periodista Ignacio Serrano que Magallanes hizo público el objetivo de obtener el jugador, vía cambio.

Cedeño es cotizado desde el todos contra todos de enero de este año, cuando reforzó al equipo bucanero hizo gala de su contacto como bateador. En la final del beisbol venezolano, Cedeño terminó llevándose el premio de Jugador Más Valioso.

Magallanes prepara el cambio por Leandro Cedeño

“Hay que aguardar hasta que llegue el nombramiento del nuevo gerente deportivo de los Leones. Es lo que nosotros consideramos”, aseguró Federico Rojas de Magallanes a los periodistas Carlos Valmore Rodríguez, Freddy Chersia y Efraín Zavarce durante una entrevista para El Infield Podcast. “Cuando llegue tocaremos la puerta y veremos”.

Por otro lado, se desconoce quiénes serían los jugadores del equipo magallanero que pasarían a la “manada melenuda” para la campaña 2026 2027. Hay ciertos nombres conocidos, pero se desconoce si de verdad el canje se daría.

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