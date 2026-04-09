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El precio del dólar hoy 9 de abril de 2026 nos indica que la divisa se ha mantenido en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 475,95 bolívares y el euro en 556,51 bolívares.

Este viernes el valor del dólar será de 476,43 bolívares y el euro en 556,66 bolívares.

Mientras que la onza de oro se ha mantenido en un costo de 4.729,87 dólares, el metal precioso ha recuperado cerca de 230 dólares en su valor en las últimas horas. El gramo continúa en un costo de 164 dólares.

El precio del petróleo se elevó en las últimas horas teniendo un costo de 114 dólares por barril y con fluctuaciones cercanas a los 118 durante el día. Esto debido al conflicto existente en el Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán a Israel.

Ha repuntado el precio del bitcoin teniendo un costo a esta hora de 70.830,57 dólares este estaba sobre los 66 mil dólares pero se ha ido recuperando. Hasta ahora hay muchas consultas sobre el costo del mismo.

Dólar BCV hoy 9 de abril de 2026, Ley de Minería se aplaza

La Asamblea Nacional (AN) avanzó este martes con la aprobación de otros 60 artículos del proyecto de Ley de Minas, incluyendo regalías y tributos, pero volvió a aplazar el fin de la segunda discusión necesaria para dejar sancionada la norma, que abre el sector a inversión privada y extranjera ante el interés expreso de EE.UU. en el oro venezolano.

Después de tres horas de discusión y tras aprobar el artículo 115, de 130 que se estima tiene la norma, el diputado Orlando Camacho pidió diferir la discusión para otra sesión legislativa, una propuesta que fue aprobada por «extraordinaria unanimidad», según afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien dirigió el final del debate.

Entre los 60 artículos aprobados en la plenaria, se destaca el artículo 91, que establece que el pago de regalías al Estado venezolano de hasta 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

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