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Por presunta violencia de género en Naguanagua un sujeto quedó detenido. El caso lo dio a conocer la policía municipal de esa zona del estado Carabobo. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

Gracias a una denuncia oportuna, Funcionarios del Servicio De Patrullaje Motorizado, aprehendieron a un hombre por violencia física contra su Pareja. Este fue llevado al comando de la policía municipal.

El caso de violencia de género se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año, Mientras que las autoridades hicieron el llamado a las damas que sufren algún caso de maltrato físico o psicológico, hacer la respectiva denuncia.

Detenido un hombre por presunta violencia de género en Naguanagua

La violencia de género es todo acto que se ejerce contra una persona debido a su identidad de género. Mujeres y personas LGBTI+ son las principales víctimas. Se produce en muchos espacios como la casa, los establecimientos educativos, los trabajos y otros más, los agresores principalmente son personas cercanas.

¿Qué hacer? (Plan de acción)

Reconocer el abuso: Entender que no es culpa de la víctima y que la situación no mejorará sin intervención externa.

Buscar ayuda: Acudir a centros de la mujer, psicólogos, trabajadores sociales o líneas de atención especializadas.

Denunciar: Acudir a la policía, fiscalía o tribunales de familia para solicitar una orden de protección.

Crear un plan de seguridad: Tener documentos importantes, llaves y teléfono a mano. Acordar una palabra clave con alguien de confianza.

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