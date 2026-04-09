Compartir

Alias El Catire fue capturado en Puerto Cabello con presunta droga. La información la dio a conocer el cuerpo de Policía del estado Carabobo en sus redes sociales. Este quedó identificado como Richard Freddy Tomoche Martínez de 36 años de edad.

Indicó la policía que en el marco de los operativos para minimizar el índice delictivo, funcionarios del Centro de Coordinación Policial Juan José Mora lograron la captura. El sujeto está señalado de presuntamente traficar con sustancias estupefacientes en el sector Los Lanceros.

La detención del hombre se logró en la avenida principal de Los Lanceros en el municipio Puerto Cabello. Luego de varios operativos de seguridad llevados a cabo en distintas comunidades porteñas.

Alias El Catire fue capturado en Puerto Cabello, presunto integrante de la banda “La Marimacha”.

Tomoche Martínez sería uno de los presuntos integrantes de la banda «La Marimacha» de la población porteña. El sujeto posee amplio prontuario policial por delitos de hurto y robo genérico. Dijo la Policía estadal.

​Evidencias incautadas:

​Libra y media de presunta droga.

​Un (1) peso digital (color verde).

​Un (1) bolso (color azul).

​Tras una breve persecución originada por su actitud evasiva, los efectivos lograron frustrar su huida. El caso ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas