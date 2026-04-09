Compartir

Diosdado Cabello, secretario general de la tolda roja, habló sobre el papel de los falsos sindicalistas. Señaló a María Corina Machado de financiarlos, y el objetivo sería llamar a un paro general en el país.

En su programa en Venezolana de Televisión, dijo Cabello que Machado financia delincuentes con el fin de que estos salgan como personas de un sindicato. Estas acciones encubiertas buscan desestabilizar al país.

Falsos sindicalistas y quien los financia

Comentó que la oposición está realizando estrategias políticas que solo buscan cortar la tranquilidad que tiene el país en la actualidad. Y que las mismas no vienen de trabajadores, vienen precisamente de la oposición.

“El plan es pagarle a delincuentes para que se disfracen de sindicalistas y llamen a un paro nacional”, señaló Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas