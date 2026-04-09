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El programa Carabobo Sostenible va a tu Comunidad entregó certificados a los emprendedores. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo de la región, la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, anunció la certificación de 368 emprendedores de la comuna 4F en Valencia.

La Primera Dama del estado señaló que los participantes recibieron una formación integral respecto a la sostenibilidad basada en diversos módulos como estrategias de residuos. Uso del agua y energías renovables, agricultura urbana y desarrollo de proyectos sostenibles.

“Estamos sumamente felices de que nuestro pueblo se siga formando en el desarrollo sostenible. Ya que con este proyecto podemos crear conciencia y dando herramientas a todos los ciudadanos para generar un estado más ecológico”, expresó.

Programa Carabobo Sostenible va a tu Comunidad

Asimismo, precisó que esta iniciativa impulsa el aprendizaje técnico y consciente del desarrollo productivo regional de una forma más sustentable, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y la Alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo.

La doctora Nancy de Lacava también indicó que seguirán desplegados en los 14 municipios de la entidad para así fortalecer el talento social y continuar construyendo comunidades más sostenibles.

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