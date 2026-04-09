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Choque múltiple en el estado Miranda dejó tres lesionados

By Danny Valdiviezo
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Choque múltiple en el estado Miranda
Foto: Protección Civil Venezuela.

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Danny Valdiviezo
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Un choque múltiple en el estado Miranda dejó tres lesionados, el hecho ocurrió hoy jueves 9 de abril de 2026 en la Urbanización Las Carolinas; en la parroquia El Cartanal del municipio Independencia, estado Miranda. Informó Protección Civil.

El incidente involucró a cuatro vehículos: dos unidades de transporte público tipo Encava, un camión de carga Ford y una motocicleta. Ante la complejidad de la escena, funcionarios de Protección Civil Miranda y Protección Civil del municipio Independencia, activaron los protocolos de emergencia.

Choque múltiple en el estado Miranda

Choque múltiple en el estado Miranda dejó tres lesionados

Los heridos fueron trasladados en unidades de emergencia hasta el Hospital Santa Teresita de Jesús, en la parroquia Santa Teresa del Tuy. Para su respectiva evaluación médica especializada.

Se hace el llamado a los conductores a cumplir con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Conducir con prudencia y de forma responsable en las vías y autopistas del país.

Choque múltiple en el estado Miranda

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SourceProtección Civil Venezuela
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