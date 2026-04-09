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El mundo del béisbol está de luto tras confirmarse que falleció este miércoles 8 de abril de Davey Earl «El Melenudo» Lopes. El recordado importado del Caracas, tenía 80 años.

Lopes fue una pieza fundamental de los Dodgers de Los Ángeles durante la década de los setenta y principios de los ochenta, donde se consolidó como un segunda base estelar y capitán del equipo.

Es recordado por formar parte del histórico «Infield» de los Dodgers junto a Steve Garvey, Ron Cey y Bill Russell, quienes establecieron un récord de 833 encuentros jugados juntos. Tras 16 campañas en las Grandes Ligas, que incluyeron pasos por Atléticos, Cachorros y Astros, Lopes finalizó su carrera en 1987 con un impresionante registro de 557 bases robadas.

Falleció Davey Lopes «El Melenudo»

Para la afición venezolana, su nombre resuena con fuerza por su pasantía con los Leones del Caracas en la zafra 1972-1973 de la LVBP. En su única experiencia en el país, Lopes demostró la velocidad y el contacto que lo llevarían al estrellato en el norte, bateando para .296 en 38 encuentros, con cuatro cuadrangulares, 27 remolcadas y 13 bases estafadas.

Su presencia en Venezuela fue posible gracias al convenio que mantenían los Dodgers con los «melenudos» para foguear a sus prospectos. Con su partida, el béisbol pierde a uno de los corredores de bases más inteligentes y a un líder respetado tanto en las Mayores como en el Caribe.

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