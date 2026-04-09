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El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, encabezó el Congreso Estadal de las Causas Comunes por la Madre Tierra celebrado en las instalaciones del parque Gonzalo Castro de la Redoma de Guaparo en el municipio Naguanagua, actividad que contó con la participación de autoridades nacionales, regionales y municipales, así como de movimientos ambientalista

El titular de la cartera ecosocialista señaló que se tiene una meta de sembrar un total de 550 mil árboles en toda la región, lo que permitirá dar cumplimiento al Plan Nacional de Reforestación Chuquisaca 2025-2026, cuyo objetivo es sembrar 10 millones de árboles para fomentar la soberanía ambiental y alimentaria en todo el país.

“La idea de sembrar estos árboles es que ayudarán a proteger las cuencas hidrográficas y que también contribuyan con los bancos de tierra a la producción de árboles frutales, ornamentales y medicinales, y estoy seguro que Carabobo cumplirá esa meta con creces”, expresó.

Asimismo, destacó que en el territorio nacional se lograron realizar mil 500 asambleas desde los movimientos ambientalistas, ecologistas, animalistas, senderistas y relacionados con la defensa de la vida, en cumplimiento con los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“El Congreso de las Causas Comunes tiene un objetivo, y es sumar a los venezolanos y venezolanas en tareas tan universales, humanas y necesarias como la protección de nuestras fuentes hidrográficas, la gestión de nuestros desechos sólidos de economía circular, defensa de la fauna silvestre, la creación de alternativas para una agricultura ecológica regenerativa y el fortalecimiento de espacios cada vez más verdes”, enfatizó.

Ñañez también invitó al encuentro entre todos y todas los venezolanos y venezolanas, en donde se ha hecho el ejercicio de escuchar cada inquietud y propuesta, hasta dar forma a leyes y ordenanzas en materia ambiental.

“Como un solo Gobierno hemos hecho posible que este espacio de debate y construcción haya sido tan fructífero y haya sido tan importante para construir una agenda ambiental”, agregó.

Entre las actividades efectuadas durante la jornada estuvieron la Inauguración del vivero Chuquisaca recibido por la brigada escolar ambientalista de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic), la degustación de café en compañía de alcaldes y personalidades políticas del Estado. Así como las visitas al punto 0800 Ambiente, la Unidad territorial Ecosocialismo Carabobo (UTEC), y la Inauguración del corredor Madre Tierra la Vida es Primero.

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