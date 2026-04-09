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Asamblea Nacional designó a Larry Devoe como nuevo Fiscal General de la República

By Lubin Molero
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Larry Devoe Fiscal General
Foto: Cortesía

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En una sesión ordinaria celebrada este jueves 9 de abril, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría calificada la designación de Larry Daniel Devoe Márquez como nuevo Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.

La propuesta, sometida a votación por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, recibió el respaldo de 247 diputados presentes en el hemiciclo de sesiones. Rodríguez formalizó el nombramiento tras la señal de costumbre.

Larry Devoe Fiscal General

El pasado 25 de febrero, la Asamblea Nacional designó a Devoe como Fiscal General Temporal tras la renuncia de Tarek William Saab.

Hoy asume el cargo en su totalidad, tras ser aprobado por la mayoría evidente de diputados en el hemiciclo.

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