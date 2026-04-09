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Designada Eglée González Lobato como nueva Defensora del Pueblo

By Lubin Molero
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Eglée González Lobato Defensora del Pueblo
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La Asamblea Nacional designó este jueves 9 de abril a la abogada Eglée González Lobato como la nueva Defensora del Pueblo de la República.

Durante la sesión ordinaria, la plenaria ratificó la propuesta con un total de 275 votos a favor, consolidando la renovación de esta instancia del Poder Ciudadano.

Eglée González Lobato Defensora del Pueblo

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, formalizó el anuncio destacando la altura del debate legislativo y felicitando a los diputados por el proceso de selección que culminó con la designación de la experta en derecho electoral para este cargo fundamental del Estado venezolano.

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