Compartir

Tres hombres resultaron detenidos por presunto hurto y desvalijamiento de motos en Maracay, estado Aragua. El procedimiento fue realizado por la Delegación Municipal de la capital aragüeña del Cicpc.

Los sujetos quedaron identificados como Sebastián Gota, Gregory Ramírez y Kelvyn García. De acuerdo al reporte técnico, los detenidos operaban en zonas urbanas donde sustraían los vehículos aprovechando el descuido de los propietarios.

Posteriormente, trasladaban las unidades a zonas desoladas para desvalijarlas y comercializar las partes a través de plataformas digitales, según determinaron las investigaciones.

Detenidos por Hurto de motos en Maracay

En el procedimiento, las autoridades recuperaron dos motocicletas y piezas de vehículos que los sujetos ya habían desarmado. También incautaron un arma de fuego en el lugar.

El análisis de cámaras de seguridad en los sectores afectados permitió identificar a los implicados, quienes en ocasiones trasladaban las motos a cuestas al no poder encenderlas.

Los oficiales pusieron a los detenidos a la orden del Ministerio Público, mientras la policía científica busca a otros dos sujetos involucrados en el caso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Designada Eglée González Lobato como nueva Defensora del Pueblo