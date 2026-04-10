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American Airlines anunció este jueves que tiene previsto retomar sus vuelos comerciales hacia Venezuela el próximo 30 de abril de 2026.

La compañía, que suspendió sus servicios en el país en 2019 tras más de tres décadas de presencia ininterrumpida, planea ofrecer un vuelo diario con salida desde la ciudad de Miami. De concretarse los permisos correspondientes, la empresa se convertiría en la primera aerolínea de capital estadounidense en restablecer la conexión directa entre ambas naciones bajo la modalidad de servicio regular.

Vuelos de American Airlines en Venezuela

El vicepresidente ejecutivo de la aerolínea, Nate Gatten, señaló que los planes de reanudación han avanzado gracias a la colaboración de las autoridades de ambos gobiernos.

El servicio anunciado será operado por aviones Embraer 175 a través de su filial Envoy, adaptando la capacidad a la etapa inicial de reapertura. Gatten agradeció las gestiones de los departamentos de Transporte y de Estado de Estados Unidos para facilitar este restablecimiento.

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