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La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves la lista de árbitros para este mundial 2026, donde destaca la presencia de una delegación venezolana completa.

Jesús Valenzuela, oriundo de Acarigua, liderará el grupo tras su participación en Qatar 2022, consolidándose como uno de los jueces con mayor trayectoria dentro de la Conmebol. Junto a él, Jorge Urrego y Tulio Moreno desempeñarán funciones como árbitros asistentes. Mientras que el experimentado Juan Soto será el encargado de la cabina del Video Assistant Referee (VAR) durante el torneo internacional.

Árbitros venezolanos en el Mundial 2026

La designación de este equipo multidisciplinario responde al desempeño mostrado por los colegiados venezolanos en competiciones de alta intensidad en los últimos años.

La FIFA resaltó la coordinación técnica del grupo, lo que garantiza representación nacional en la cita mundialista a pesar de la ausencia de la selección absoluta en el certamen. Con este anuncio oficial, el arbitraje venezolano asegura su lugar en la élite del fútbol global.

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