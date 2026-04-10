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En horas de la mañana de este jueves 9 de abril, se registró una colisión entre una moto y un vehículo en el kilómetro 162 de la Autopista Circunvalación Este, Valencia.

Específicamente en el tramo que conecta Naguanagua con San Blas, a las 11:25 am, la motocicleta impactó contra la parte posterior del vehículo particular.

Este suceso generó un despliegue inmediato de los equipos de auxilio vial. Los dos ocupantes de la moto sufrieron escoriaciones leves y, tras recibir una evaluación preliminar en el sitio, fueron trasladados hasta el CDI La Trigaleña para su revisión médica.

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Colisión entre Moto y vehículo en Valencia

Funcionarios de la Policía de Carabobo y la PNB establecieron un dispositivo especial de seguridad en el área para prevenir nuevos incidentes y agilizar el tránsito, que se vio afectado momentáneamente.

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