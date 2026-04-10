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Detenidos 12 ciudadanos solicitados durante despliegue regional en Carabobo

By Lubin Molero
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Capturaron a 12 ciudadanos en Carabobo
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios de la Policía de Carabobo capturaron a 12 ciudadanos que se encontraban requeridos por diversos delitos en la entidad.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje desplegadas en los 14 municipios del estado, donde los efectivos verificaron la documentación de los sujetos a través del sistema policial.

Capturaron a 12 ciudadanos en Carabobo

Tras confirmar las solicitudes judiciales, los detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para dar continuidad a los procesos legales.

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