Compartir

Actor irlandés Michael Patrick, interprete en «Game of Thrones» fallece este miércoles 8 de abril a los 35 años de edad en el Hospicio de Irlanda del Norte.

Patrick, recordado globalmente por su participación en la sexta temporada de la serie de HBO, enfrentaba desde el año 2023 un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Su esposa, Naomi Sheehan, confirmó que el deceso ocurrió en paz. Además destacó la vitalidad con la que el intérprete afrontó la enfermedad neurodegenerativa durante los últimos años.

Fallece actor de Game of Thrones

Además de su papel como Wildling Rioter en la saga épica, Patrick consolidó una trayectoria respetada en la televisión británica con participaciones destacadas en el drama policial «Blue Lights», la comedia «Soft Border Patrol» y la miniserie «My Left Nut».

Su partida genera un profundo vacío en la comunidad artística de Irlanda del Norte, donde era valorado por su versatilidad actoral. Tras el anuncio oficial de su fallecimiento este mes de abril, colegas y seguidores han manifestado sus condolencias. Recordando el espíritu positivo y el talento que caracterizaron la carrera del joven intérprete en la pantalla chica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

FIFA oficializó al cuarteto arbitral venezolano que estará en el Mundial 2026