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La leyenda de la momia que iba en el Titánic, es para muchos algo que se inventó para tener algo más que agregarle al hundimiento del barco. En 1912 se dijo que iba en la embarcación, la tapa de un sarcófago.

Precisamente dicha momia se dijo que iba en los almacenes de carga, pero destacan que la misma nunca salió del Museo Británico de Londres. La supuesta momia causaba desgracia, es por ello que la ligan que iba en una de las bodegas del barco.

La pieza real: No era una momia completa, sino una tapa de ataúd de madera y yeso de una mujer de alto rango, probablemente una sacerdotisa de Amón-Ra. Datada entre el 950-900 a.C..

La leyenda de la momia que iba en el Titánic

Origen del mito: La pieza, adquirida en Tebas por Thomas Douglas Murray a finales del siglo XIX, trajo supuestamente desgracias a sus dueños. Lo que llevó a su donación al Museo Británico, donde la leyenda creció.

Titanic y la historia: Se rumoreaba que el periodista y espiritista William T. Stead transportaba la pieza, pero esto es falso. La historia fue popularizada tras el hundimiento para explicar la tragedia.

Ubicación actual: La tapa de la momia (conocida como la número 22542) ha estado en el Museo Británico desde 1889, salvo ocasiones excepcionales para exposiciones. Pero la misma no estuvo en el barco.

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