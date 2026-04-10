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El luto invadió a Leones del Caracas en la madrugada del 20 de diciembre de 1984. Los “Eternos Rivales” se medían en Valencia, Gonzalo Márquez aun a los 44 años estaba activo con el equipo de la capital.

El zurdo que llevaba el número 6, lo veíamos siempre con los jugadores del Caracas. De hecho, lo vimos varias veces en el José Bernardo Pérez bateando rollings a Omar Vizquel cuando era novato.

Formaba parte de los “Leones mayores de la manada”, Gonzalo era un jugador conocedor de la liga y de todos los equipos. Aquella noche del 19 de diciembre hacía frío en el estadio José Bernardo Pérez el cual lo vimos a reventar.

El luto invadió a Leones del Caracas

El norteamericano Charles Kerfeld celebraba la victoria obtenida ante Leones del Caracas, el serpentinero turco vino a pulirse con Magallanes. Y Tommy Sandt había decidido “lanzarlo a los Leones” y aquella noche mantuvo a raya al equipo de la capital. Gilberto Marcano cargó con la derrota por los “caraquistas”.

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Kerfeld “chocaba los cinco”, con parte de los jugadores del equipo naval, Orsulak, Distefano, entre los otros que estaban con el Magallanes, Ernesto Gómez, Carlos Porte. Ganarle al Caracas no era cosa fácil, pero esa temporada el equipo de la capital no tuvo mucha suerte.

Magallanes ganó 7×2 al rival de siempre, ante un llenazo en el José Bernardo Pérez. Gonzalo estaba con dos de sus hijos, el legendario pelotero decidió esa misma noche irse en su carro con sus chamos.

Cuando Gonzalo ya iba en la Autopista Regional del Centro, una camioneta saltó la isla encontrando al carro donde iba el “6” con sus hijos. Gonzalo perdió la vida de forma inmediata al igual que uno de sus hijos.

Ediciones extras

Aquel día algunos periódicos tuvieron que sacar ediciones extras por el accidente ocurrido. Curiosamente en aquel punto de la ARC, según algunos periódicos de la época los 6 equipos se encontraron con el accidente en el lugar. Precisamente el número que siempre usó el estelar jugador del Caracas.

Daba gusto llegar temprano a las prácticas y ver a la plana mayor del Caracas entrenar en el campo. Veías a Omar Vizquel, Antonio Armas, Jesús Alfaro, Andrés Galarraga como veías a Gonzalo Márquez el cual era un maestro para todos los que estaban en el terreno de pelota.

El Caracas por filosofía de Oscar Prieto Párraga era una especie de equipo de Grandes Ligas en Venezuela. Algunos de sus jugadores estaban en las Mayores, la mayoría no hablaba con la prensa, solo Andrés Galarraga, pero esa es otra historia…

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