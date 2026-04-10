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Funvisis reportó temblor en Puerto Cabello, estado Carabobo a la 1:52 minutos de la madrugada de hoy viernes 10 de abril de 2026. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 1.1 kilómetros. Y una magnitud en la escala de Richter de 2.6 grados.

Temblor en Puerto Cabello

Indicó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que el epicentro del sismo fue a 18 kilómetros al suroeste de Puerto Cabello. y 19 kilómetros de Morón, Juan José Mora. Además del litoral carabobeño Funvisis reportó sismos en Bachaquero estado Zulia.

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