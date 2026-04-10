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Funvisis reportó temblor en Puerto Cabello en horas de la madrugada

By Danny Valdiviezo
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Temblor en Puerto Cabello

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Danny Valdiviezo
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Funvisis reportó temblor en Puerto Cabello, estado Carabobo a la 1:52 minutos de la madrugada de hoy viernes 10 de abril de 2026. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 1.1 kilómetros. Y una magnitud en la escala de Richter de 2.6 grados.

Temblor en Puerto Cabello

Temblor en Puerto Cabello

Indicó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que el epicentro del sismo fue a 18 kilómetros al suroeste de Puerto Cabello. y 19 kilómetros de Morón, Juan José Mora. Además del litoral carabobeño Funvisis reportó sismos en Bachaquero estado Zulia.

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SourceFunvisis
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