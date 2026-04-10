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El clima hoy 10 de abril de 2026, nos indica que se esperan altas temperaturas. Desde tempranas horas de la mañana habrá sol radiante en algunas zonas del país, entre ellos los estados Aragua, Carabobo como Miranda.

Venezuela* amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas, pudiéndose observar cielo con escasas nubes en partes de *Nororiente*; así mismo se pueden observar mantos nubosos acompañadas de precipitaciones en áreas de *nuestra Guayana Esequiba.

Como en el sur del estado Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Los Andes, partes de Falcón y Zulia. No se descartan chubascos en horas de la tarde en los estados centrales como nubosidad de lluvias en Aragua y Carabobo.

Panorama igual sobre los chubascos se esperan en Cojedes, Guárico y Yaracauy para hoy. En el litoral central se espera cielos despejados en horas de la mañana como al mediodía. Se espera fuerte calor desde la mañana hasta horas de la tarde.

Clima hoy 10 de abril de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

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Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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