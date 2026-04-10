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Seguro te has preguntado ¿cuál es el estado más alto de Venezuela? Como también el más bajo. Venezuela tiene varias zonas bajas, como pocas zonas altas, nuestro país posee más llanos.

El estado más alto de Venezuela es Mérida, donde se encuentra el Pico Bolívar (4.978 – 5.007 m s. n. m.), el punto más elevado del país. Mérida es además uno de los estados más fríos del país.

Por otro lado, el punto más bajo del país se encuentra en el estado Zulia, específicamente en la localidad de Lagunillas, situada a unos -12 metros bajo el nivel del mar. Zulia conocido por ser uno de los estados más calurosos.

¿Cuál es el estado más alto de Venezuela y el más bajo?, Detalles claves:

Estado más alto (Mérida): Alberga la Sierra Nevada de Mérida y los picos más elevados de Venezuela.

Estado más bajo (Zulia): Lagunillas, en la costa del Lago de Maracaibo, es conocida como una de las zonas habitadas más bajas de Latinoamérica.

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