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Las efemérides del 10 de abril, se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología se celebra el 10 de abril para destacar; la importancia de la investigación y el conocimiento en el desarrollo social. La fecha conmemora el nacimiento del Dr. Bernardo Houssay, primer latinoamericano en ganar el Premio Nobel de Medicina en 1947

Las efemérides del 10 de abril nos recuerda que un día como hoy nació Joseph Pulitzer (1847) Editor estadounidense de origen judío húngaro.

Se funda la Provincia de Portuguesa (1851).

Los restos mortales de Luis Brión son ingresados al Panteón Nacional (1882).

Se funda la Academia Venezolana de la Lengua (1883).

Muere Emiliano Zapata (1919) Campesino y militar mexicano.

Muere Lisandro Alvarado (1929) Médico, historiador, etnólogo y lingüista venezolano.

Efemérides del 10 de abril

Nace Omar Sharif (1932) Actor egipcio de ascendencia siria.

Nace Steven Seagal (1952) Experto en artes marciales y actor estadounidense.

Día del Asistente Dental

Día del Investigador Científico

Día Internacional de la Homeopatía

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