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El femicida de Falcón, Argenis Jiménez alias Ken fue encontrado sin vida en horas de la tarde de ayer jueves 9 de abril de 2026 en una zona del municipio Los Taques. Jiménez, el día miércoles había asesinado a su pareja de múltiples puñaladas.

Solisbella Del Valle Contreras de 39 años de edad, oriunda del estado Carabobo falleció tras recibir 25 heridas de arma blanca. Jiménez se quitó la vida en una zona solitaria de Los Taques en la entidad falconiana.

Las autoridades buscaban al hombre desde el miércoles 8 de aberil, luego que cometió el asesinato, los cuerpos policiales estaban tras la pista del sujeto. Alias Ken se ganaba la vida conduciendo un Chevrolet, Malibú en una de las líneas de transporte del estado Falcón.

Femicida de Falcón fue encontrado sin vida

Solisbella fue auxiliada por sus vecinos y llevada a un centro de salud, la mujer fue atacada en la calle del sector Santa Irene en el municipio Carirubana. Las personas dieron el aviso a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Jiménez.

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La mujer dejó tres hijos en orfandad, el cadáver de alias Ken fue levantado del lugar por funcionarios del CICPC, de Falcón. Y llevado a una sede de medicina y ciencias forenses, en dicha entidad. El caso ha sido uno de los más sonados en la región occidental y del país.

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