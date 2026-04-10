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Un accidente de moto en Guacara dejó a una joven de 17 años sin vida. El triste hecho ocurrió en la vía principal de la urbanización El Samán ayer jueves 9 de abril de 2026. El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

Una colisión de un vehículo con la moto donde iba la joven la dejó sin vida en el lugar. Al sitio de los hechos acudieron autoridades viales del estado Carabobo además de funcionarios policiales.

Autoridades de tránsito coordinan las investigaciones del hecho que enluta un hogar del municipio Guacara. Buscan las causas que originaron el hecho vial.

Accidente de moto en Guacara

Hacemos el llamado a conducir con mucha responsabilidad y prudencia por las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Evita circular a alta velocidad por las vías del país, porta siempre el casco protector como ropa adecuada para andar en moto.

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