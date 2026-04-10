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Asdrúbal Cabrera renovó contrato como mánager de Caribes por dos temporadas

By Redacción Carabobo
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Asdrúbal Cabrera renovó contrato como mánager de Caribes
Fotos: LVBP.

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Redacción Carabobo
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El expelotero Asdrúbal Cabrera renovó contrato como mánager de Caribes de Anzoátegui por dos temporadas. Cabrera volvió a llevar a “la tribu oriental” a lo alto en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

En su primera experiencia como estratega del equipo del oriente del país, los volvió a llevar a una final. Además de eso hizo, Caribes volvió a ser el equipo batallador y decisivo, disputando la final contra Magallanes.

Asdrúbal Cabrera renovó contrato como mánager
Caribes aseguró por dos zafras a Asdrúbal Cabrera. Fotos: LVBP.

Asdrúbal Cabrera renovó contrato como mánager de Caribes

La directiva ya había estado en conversaciones con el exgrandeliga criollo e hizo el nombramiento en las últimas horas. Quedando ahora por decidir quienes le acompañaran en el staff técnico.

Caribes de Anzoátegui se volvió a colar hasta la final, teniendo también una ronda regular positiva y un “todos contra todos”, donde brilló. Cabrera estará dos temporadas más con el equipo aborigen en la LVBP.

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Se espera a ver si Caribes irá a hacer algunos movimientos por obtener jugadores o si se mantendrá con la misma plantilla para la campaña. Además de Caribes, Magallanes mantendrá a Yadier Molina como mánager.

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SourceGeorgeny Pérez
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