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El Bono Único Familiar abril 2026 comenzó a pagarse el pasado 7 de abril, luego del asueto de la Semana Santa. Este abre las primeras ayudas económicas entregadas por el Gobierno Nacional en este mes.

Como es conocido este bono sustituyó a los bonos como José Gregorio Hernández, además de Lactancia Materna y 100% Escolaridad. Los cuales eran entregados en los primeros días del mes.

En las últimas horas se conoció que dicha bonificación correspondiente a abril de 2026 se entrega a través de la Plataforma Patria del 7 al 11 de abril de 2026. Este pago es directo y gradual, con un monto de 7.095,00 bolívares, beneficiando a jefes de hogares y familias vulnerables con el carnet de la patria actualizado.

El Bono Único Familiar abril 2026

Fecha límite: 11 de abril de 2026.

Monto: 7.095,00 Bs.

Método: Depósito directo en la Plataforma Patria.

Notificación: Los beneficiarios reciben un mensaje de texto del número 3532 o por la aplicación veMonedero.

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