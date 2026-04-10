Compartir

Una deflagración de una bombona de gas en Caracas dejó dos personas fallecidas. El hecho ocurrió ayer 9 de abril en la esquina de San Nicolás a Flores en las cercanías al mercado La Pastora.

La explosión del cilindro de 10 kilogramos fue atendida de manera inmediata por los bomberos de Caracas, dijo el Coronel de Bomberos, Pablo Palacios en sus redes sociales. El hecho ocurrió dentro de una de las viviendas.

Deflagración de una bombona de gas en Caracas

La deflagración se originó en una bombona de 10 kilos dentro de un inmueble familiar, resultando dos personas sin signos Vitales (presuntamente por el siniestro); Los Efectivos del CBC, sofocaron las llamas minimizando el riesgo en el lugar.

De igual forma se activo al Investigador de Guardia correspondiente y al Inspector de Riesgos Especiales. Al sitio acudieron funcionarios de otras dependencias como Policía Nacional Bolivariana y Policía de Caracas para prestar apoyo.

¿Qué hacer ante una explosión de un cilindro de gas?

Acciones Inmediatas ante Fuga (Previo a la deflagración):

No toque interruptores eléctricos, ni enchufes, ni use el celular dentro del área, ya que una chispa puede detonar el gas.

Ventile: Abra puertas y ventanas de par en par para dispersar el gas.

Cierre la llave de paso: Si es seguro y accesible, corte el suministro de gas.

Evacúe: Salga del lugar de inmediato.

Llamar a emergencias: Una vez en zona segura, llame a los bomberos o personal capacitado.

Durante y Después de la Deflagración:

Mantenga la calma: Si hay explosión, evite el pánico.

Protéjase: Si caen objetos, póngase bajo una mesa o escritorio resistente.

Evacúe: Salga del área lo más rápido posible, no se detenga a recoger pertenencias.

No use ascensores: Utilice las escaleras.

Ayuda médica: Si hay quemados, coloque paños húmedos con agua potable sobre las quemaduras y busque ayuda profesional inmediata, evitando remedios caseros.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas