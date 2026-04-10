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Movilnet anunció venta de celulares en el país

By Danny Valdiviezo
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Movilnet anunció venta de celulares

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Movilnet anunció venta de celulares en el país, la empresa de telecomunicaciones sigue buscando crecer nuevamente en Venezuela. Es por ello que hicieron el anuncio de las nuevas ventas de equipos de comunicación.

Los mismos puedes adquirirlos en cómodas cuotas en las tiendas de la empresa afiliada a la Cantv. Todos los equipos vienen con su respectivo plan de datos ilimitados, promoción que mantiene Movilnet.

Los celulares tienen activo los planes de financiamiento en el país, de esta manera puedes obtener un buen equipo celular. Movilnet tiene además promociones para que puedas tenerlo en buenas cuotas.

Esta empresa compite directamente con Digitel y Movistar, desde hace varios meses viene siendo una buena opción en comunicaciones en el país.

Movilnet anunció venta de celulares, así puedes recargar

Web Oficial: Directo en www.movilnet.com.ve

Banca en línea: A través de nuestros bancos aliados

Puntos de recarga: Aliados comerciales en todo el país

Plataforma Patria: ¡Rápido y sencillo!

Billeteras electrónicas: Tu saldo a un clic

Atención Presencial: Visítanos en nuestras sedes de Atención al Cliente

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