Compartir

La avenida Paseo Cabriales se convertirá en una ciclovía los domingos, en un horario que va desde las seis de la mañana a 12:00 del mediodía. Donde se permitirá solo la circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Indicó la Alcaldía de Valencia en su cuenta en Instagram, que en el horario antes mencionado queda prohibida la circulación de vehículos. Como motos autos y camiones en dicho carril del Paseo.

Avenida Paseo Cabriales será una ciclovía los domingos

El mismo de lunes a sábado seguirá funcionando como un canal normal para vehículos automotores. El incumplimiento de esta norma será sancionado por la Ley de Tránsito Vigente. Se debe cumplir con la señalización establecida.

Hace unas semanas el gobernador del estado Carabobo había hecho el anuncio de la ciclovía junto con la alcaldesa Dina Castillo. Este domingo 12 de abril se inaugurará la misma, desde el trayecto de la avenida Cedeño a la calle 137.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas