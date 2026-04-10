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Alias El Abel de Puerto Cabello cayó en una intervención legal

By Redacción Noticias24Carabobo
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Alias El Abel de Puerto Cabello
Foto: Archivo N24C.

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Alias El Abel de Puerto Cabello cayó en una intervención legal en horas de la madrugada de hoy viernes 10 de abril de 2026. Funcionarios de la Coordinación Policial Juan José Mora ejecutaron dicha intervención en la zona de Goaigoaza.

Jesús Aponte Hernández conocido como El Abel estaba en la zona, al observar a la comisión de uniformados desenfundó un arma de fuego y disparó contra ellos. Este quedó herido de bala y fue llevado a la emergencia del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, donde murió

Alias El Abel de Puerto Cabello cayó en una intervención legal

El sujeto era conocido en Puerto Cabello ya que estuvo detenido por espacio de cuatro años en el comando de La Zulia en el litoral carabobeño. Los operativos se mantienen desplegados en distintas zonas de Puerto Cabello.

Esta semana han ejecutado varias intervenciones legales, con el fin de que la seguridad y tranquilidad reine en las calles porteñas. Uno de los casos más sonados esta semana fue la intervención legal contra “La Marimacha”.

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