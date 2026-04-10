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El regreso de la misión Artemis II a la Tierra está programado para hoy viernes 10 de abril de 2026. La cápsula Orion amerizará en el océano Pacífico, frente a las costas de California, alrededor de las 20:07 horas (tiempo del este de EE.UU.), marcando el final de una misión de 10 días.

Retorno de Artemis II a la Tierra

Detalles clave del regreso:

Fecha y hora: Viernes 10 de abril de 2026. La hora prevista es 20:07 EST (17:07 PDT/tiempo de California).

Lugar: Océano Pacífico, cerca de San Diego, California.

Proceso: Se trata de la reentrada y el amerizaje (splashdown) de la cápsula Orion, superando el calor extremo de la atmósfera.

Tripulación: Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Transmisión: Se puede seguir en vivo a través de NASA TV y NASA+.

Este hito representa el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, preparando el camino para futuras misiones a la Luna y Marte.

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