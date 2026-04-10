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El precio del dólar BCV hoy 10 de abril de 2026 nos indica que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 477 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 476,43 bolívares y el euro en 556,66 bolívares.

La tasa para el lunes será de 477,14 bolívares y el euro en 560,04 bolívares.

Mientras que la onza de oro se encuentra en un precio de 4.751,85 dólares, este ha estado entra alzas y bajas en los últimos días. El gramo del metal precioso en la actualidad está rondando los 163,45 dólares.

El precio del petróleo se encuentra hoy se encuentra en un costo de 105,06 dólares. Luego del conflicto del Medio Oriente los costos del crudo se mantienen en alza, este ha estado sobre los 106 dólares en las últimas horas.

Mientras que el costo del bitcoin se encuentra hoy en 71.838,44 dólares, este ha estado en alza entrando a los 70 mil dólares nuevamente. Se espera que este siga subiendo en los próximos días del mes de marzo.

Dólar BCV hoy 10 de abril de 2026, supervisarán planta de autobuses Yutong

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, inspeccionó la planta de autobuses Yutong, ubicada en el estado Yaracuy, con el fin de recuperar la flota y el ensamblaje de nuevas unidades, para potenciar la movilidad nacional.

Asimismo, la ministra Faría designó a Luis Rodríguez como nuevo presidente de la empresa. En el recorrido estuvo acompañada por el gobernador de la entidad, Leonardo Intoci.

«Venimos a repotenciar esta gran posibilidad que es Yutong: la salida de nuevas unidades, la reparación de las que están operativas y la recuperación de las que están estacionadas para que funcionen con la fuerza que requiere la patria», sumó.

Por su parte, el gobernador Leonardo Intoci aseveró que hay la voluntad para poner en marcha los autobuses en beneficio de los venezolanos, por lo que resaltó la importancia de esta empresa para la movilidad nacional.

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