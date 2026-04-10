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¿Patanemo o Patanemos?, así es el verdadero nombre de este pueblo porteño (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Patanemo o Patanemos

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Danny Valdiviezo
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¿Patanemo o Patanemos?, no debe haber duda con el nombre de esta zona tan hermosa del estado Carabobo. Zona la cual es muy famosa, por su gente cálida, el pintoresco pueblo productor de cacao y chocolate y por la bahía.

Pero precisamente no puede haber duda por el nombre, por el contrario es la identidad que lo hace autentico como original. Dicen que el nombre viene de la unión de las palabras “paz tenemos”.

Pero su nombre no lleva  una “s” demás, por el contrario es singular, “Patanemo”, tal cual como está pintado en la entrada. Al final de la vía de Puerto Cabello, playa que te espera cualquier día de la semana.

¿Patanemo o Patanemos?, así es el verdadero nombre de este pueblo porteño

Especialmente los fines de semana, como este que está por empezar, pero ya sabes que cuando vayas pronúnciala como debe ser sin la “s” al final. Además tienes otra labor cuando vayas cuidar cada uno de sus frágiles espacios.

Donde vemos como una gran cantidad de flamingos están en los terrenos que anuncian que estás cerca. Y luego observamos aquel mar Caribe que abraza el verdor de la montaña. Así hasta que llegues al pueblo, lugar que también te recomendamos conocer.

La bahía ha vuelto a estar de nuevo en la palestra, y es una de las que cuenta con una gran cantidad de visitantes como antes. Te recomendamos cuidar su playa, los ríos además de toda la vía hasta llegar al lugar.

La bahía y lo que hay

Además recuerda que hay wi-fi en la orilla de la bahía, cualquiera de los kioscos que hay tienen el servicio. Como la mejor comida para que puedas pasar un día en grande, entre ellos el plato del famoso sancocho.

Como te decimos siempre Puerto Cabello tiene muchas maravillas para disfrutarlo en grande. El Malecón, isla Larga, El Fortín Solano, Patanemo, Gañango entre otras atracciones turísticas para vivirlas en grande.

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SourcePatanemo Turismo
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