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Fue capturado un hombre por estar señalado de cometer un matricidio en el estado Miranda. El triste hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la carretera Petare Santa Lucia, en el municipio Paz Castillo.

La Policía Municipal destacó que llegó a la casa donde estaba el sujeto con funcionarios del CICPC para darle captura. Mientras se hizo el levantamiento del cadáver de la mujer, el cuerpo sin vida fue llevado a una sede de medicina y ciencias forenses del estado Miranda.

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Capturado hombre por cometer un matricidio en el estado Miranda

Mientras que el hombre fue capturado y entregado al Ministerio Público. El hombre había quitado la vida a su madre con un machete, el cual quedó incautado por las autoridades de ese estado. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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