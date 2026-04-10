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Para combatir el insomnio, establece una rutina de sueño constante (acostarte/levantarte a la misma hora), crea un ambiente oscuro y fresco, y evita pantallas. Como también evitar la cafeína o alcohol antes de dormir.

Si no duermes en 20 minutos, levántate y haz una actividad relajante en luz tenue. Realiza ejercicio diario, pero no antes de acostarte. Recomiendan una lectura la cual sea de tu agrado y lo hagas antes de dormir.

El insomnio, aquí tienes una guía detallada de acciones:

Mantén un horario fijo: Acuéstate y levántate a la misma hora, incluso fines de semana, para regular tu reloj biológico.

Optimiza la habitación: Asegúrate de que el dormitorio sea oscuro, silencioso y tenga una temperatura fresca.

Usa la cama solo para dormir: Evita trabajar, comer o ver televisión en la cama.

Elimina la luz azul: Apaga móviles, tablets y TV al menos una o dos horas antes de dormir, ya que inhiben la melatonina.

Rutina Relajante antes de Dormir

Crea un ritual: Toma una ducha tibia, lee un libro en papel, escucha música suave o practica ejercicios de respiración.

Relajación física: Practica yoga suave o relajación muscular progresiva para liberar tensión.

Evita el reloj: No mires la hora si te despiertas, ya que genera estrés.

Alimentación y Actividad Diaria

Limita cafeína y alcohol: Evita el café, té o bebidas energéticas después del mediodía y limita el alcohol, especialmente 4 horas antes de acostarte.

Evita siestas: No tomes siestas durante el día para asegurar sueño por la noche.

Ejercicio: Mantente activo durante el día, preferiblemente por la mañana, para mejorar la calidad del sueño.

¿Cuándo buscar ayuda profesional?

Si el insomnio es crónico, afecta tu vida diaria o los cambios de hábitos no funcionan, consulta a un médico para explorar opciones como la Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I). Evita la automedicación.

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