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En un ambiente cargado de emoción, más de 400 artistas participaron en un concierto en el marco de la Semana Nacional del Cuatro en la plaza Sucre del centro de Valencia. Actividad organizada por el Ejecutivo nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría para el Desarrollo de la Cultura y el Arte, y la Alcaldía de Valencia.

Nathaly Bustamante, Secretaria para el Desarrollo de la Cultura y el Arte, señaló que esta actividad, celebrada de manera simultánea en los municipios Carlos Arvelo, Diego Ibarra, Libertador, Puerto Cabello y San Joaquín, permite el fortalecimiento del arraigo cultural en la población, especialmente con un instrumento tan representativo para el país.

“Estamos sumamente felices de disfrutar de este hermoso concierto, donde nuestros jóvenes interpretaron diversas piezas musicales típicas de nuestro país, y es por eso que realizar este tipo de conciertos ayuda a exaltar la relevancia del cuatro en la cultura venezolana, y que muchas personas siguen aprendiendo a tocarlo”, expresó.

Semana Nacional del Cuatro en Valencia

Asimismo, destacó que la participación activa de los padres y representantes en la formación de los artistas ayuda a fomentar la conciencia cultural de la sociedad en áreas tan importantes como la música, en sintonía con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y la Alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo.

“El cuatro se ha convertido en una herramienta y una bandera de paz para exaltar nuestro gentilicio, nuestro orgullo de ser venezolanos, por lo que nosotros seguimos trabajando para seguir avanzando en materia cultural”, dijo.

Bustamante también añadió que seguirán desplegados en los diferentes municipios de la entidad para ampliar su rango de acción y garantizar el acceso a los carabobeños y carabobeñas a un desarrollo cultural eficiente.

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