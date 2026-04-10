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Un sujeto resultó detenido por funcionarios de la Policía Municipal de San Diego, luego de verificar que este se encontraba solicitado por la justicia estadal. El procedimiento se llevó a cabo durante una inspección de rutina en el Punto de Atención al Ciudadano (P.A.C.) del sector El Remanso.

Según el reporte oficial emitido este viernes 10 de abril, el sujeto fue verificado a través del Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL). Comunicando un requerimiento emanado por los tribunales del estado Carabobo por los delitos de aprovechamiento de cosas provenientes del delito y resistencia a la autoridad.

Detenido solicitado en San Diego

El director del cuerpo policial, comisario jefe Daniel Tablante, informó que tras profundizar en la revisión de los datos, se constató que el aprehendido posee un extenso historial delictivo.

Entre los registros: porte ilícito, ocultación de armamento y uso indebido de armas de fuego. Así mismo, el sistema reveló antecedentes por sustracción y sustitución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Tras la detención, los oficiales trasladaron al hombre a un centro asistencial para evaluar su salud. Posteriormente, lo pusieron a la orden de las autoridades judiciales para continuar el proceso legal.

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