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Una fuerte explosión, presuntamente originada por bombonas de gas doméstico, se registró este viernes 10 de abril en el sector El Chuchango de San Carlos, estado Cojedes.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Movilizando a comisiones mixtas de cuerpos de seguridad y equipos de gestión de riesgos hacia el lugar de la emergencia.

Aunque las autoridades no han emitido un balance oficial de daños, reportes preliminares y material audiovisual difundido en plataformas digitales permitieron observar el traslado de al menos dos mujeres heridas en unidades de ambulancia hacia centros asistenciales cercanos.

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Explosión de bombonas en San Carlos

Tras varios minutos de labores de extinción, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Cojedes y funcionarios de Protección Civil lograron controlar el incendio provocado por la deflagración.

Los organismos de seguridad procedieron a acordonar el perímetro para realizar la evaluación de los daños estructurales en las viviendas adyacentes y mitigar riesgos residuales. Actualmente, expertos realizan las inspecciones técnicas para determinar las causas exactas que originaron la explosión de las bombonas.

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